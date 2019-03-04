Убийство Гандзюк: суд принял спорное решение по главному фигуранту

Суд отказался продлить меру пресечения для Владислава Мангера, который подозревается в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает LIGA.net.

Заседание прошло в понедельник, 4 марта, в Шевченковском районном суде Киева. Судья Марьян Головчак отказался продлить меру пресечения для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

"Прокурор Виктория Калита сообщила, что обвинение просит продлить на 60 дней меру пресечения для Мангера, не выезжать из Херсона без разрешения следствия, носить электронный браслет, сдать паспорта для выезда за границу, не общаться с другими фигурантами производства. Она отметила, что сохранились риски того, что Мангер может скрываться, оказывать влияние на следствие и свидетелей", - говорится в сообщении.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что нельзя продлить меру пресечения, срок действия которой закончился. Он назвал риски необоснованными, а процессуальное поведение Мангера безупречным.

Ильченко заявил, что за Мангером сохраняется обязанность являться на судебные заседания и следственные действия. Он уточнил, что залог пока остается на казнечейском счету. Браслет, по его словам, Мангер не снимал.

"Его надевали уполномоченные лица в Херсоне, они и должны его снять", - сказал Ильченко.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Мангер придумал хитрость для затягивания дела.