РУС. | УКР.

понедельник, 4 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 марта

17:12
В Киеве закроют многострадальный мост: сроки ремонта, схема движения
17:09
Где смотреть онлайн Челси - Динамо: расписание трансляций
17:06
В России решились на разрыв ядерного договора с США
17:05
​Суд в Украине принял важное решение по ценам на газ для населения
17:00
8 Марта: лучшие поздравления и открытки с Женским днем
16:52
Убийство Гандзюк: суд принял спорное решение по главному фигуранту
16:48
В Крыму на флоте оккупантов произошло смертельное ЧП
16:45
Кризис и бедность: французский футболист ярко охарактеризовал Украину
16:39
Имеет четкий план: молодежная организация заявила о поддержке Тимошенко
16:30
Убивала ребят из ВСУ: в сети обсуждают откровения "Ополченочки"
16:30
Модный деним: Вера Брежнева в дерзком наряде за 3500 долларов покрасовалась в Париже
16:13
ВСУ взорвали на Донбассе авто боевиков: много погибших
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Убийство Гандзюк: суд принял спорное решение по главному фигуранту

понедельник, 04 марта 2019, 16:52

Суд отказался продлить меру пресечения для Владислава Мангера, который подозревается в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает LIGA.net.

Заседание прошло в понедельник, 4 марта, в Шевченковском районном суде Киева. Судья Марьян Головчак отказался продлить меру пресечения для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

"Прокурор Виктория Калита сообщила, что обвинение просит продлить на 60 дней меру пресечения для Мангера, не выезжать из Херсона без разрешения следствия, носить электронный браслет, сдать паспорта для выезда за границу, не общаться с другими фигурантами производства. Она отметила, что сохранились риски того, что Мангер может скрываться, оказывать влияние на следствие и свидетелей", - говорится в сообщении.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что нельзя продлить меру пресечения, срок действия которой закончился. Он назвал риски необоснованными, а процессуальное поведение Мангера безупречным.

Ильченко заявил, что за Мангером сохраняется обязанность являться на судебные заседания и следственные действия. Он уточнил, что залог пока остается на казнечейском счету. Браслет, по его словам, Мангер не снимал.

"Его надевали уполномоченные лица в Херсоне, они и должны его снять", - сказал Ильченко.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Мангер придумал хитрость для затягивания дела.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: