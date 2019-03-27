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В Кременчуге пропавшего участника АТО нашли мертвым: опубликовано фото

среда, 27 марта 2019, 07:44

Уроженца Кременчуга, участника АТО Георгия Аветова, поиски которого продолжались с 23 марта, нашли мертвым.

Об этом сообщил председатель общественной организации "АТО-Майдан-Кременчуг" Леонид Харченко на своей странице в Facebook.

По его информации, 39-летнего мужчину нашли мертвым 24 марта в районе ул. Переяславская, 80.

"23 марта Григорий в 15:00 пошел на встречу возле АТБ в районе сквера космос и с того времени домой не возвращался и не выходил на связь. По свидетельству соседей 23 марта в 21:00 его видели в подъезде дома, где он проживал, но дома он не появлялся", - сообщил Харченко.

Также он попросил всех, кто может помочь установить причины трагедии, немедленно сообщить любую информацию общественной организации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 26 марта в Полтавской области спасатели обнаружили тело погибшего молодого человека, который вместе с товарищами пропал с моторной лодки в Кременчуге.

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