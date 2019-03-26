Трагедия на воде под Полтавой: появились свежие данные по погибшим

Спасатели Полтавской области продолжают поиски рыбака, который исчез 22 марта во время рыбалки на лодке в акватории Каменского водохранилища.

Как сообщают местные СМИ, поиски мужчины возобновились 26 марта в 8:30 утра.

Накануне спасатели обследовали акваторию водохранилища на площади 30 га. Во время поисков около 14:40 было обнаружено тело 50-летнего мужчины, которое для установления причины смерти направили в бюро судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, мужчина находился в лодке с пропавшим.

Как сообщил спикер спасателей Полтавщины Виталий Шкаревский, к поискам рыбака присоединились водолазы и полиция.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве спасли 2-х рыбаков, которые находились на отколовшейся льдине.