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В многоэтажке в России произошел сильный пожар со взрывом: опубликованы фото и видео

среда, 27 марта 2019, 12:42

27 марта в жилом многоэтажном доме в российской Казани прогремел взрыв, после чего здание охватило пламенем.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в спасательной службе города, загорелась квартира на восьмом этаже.

"Жильцы девятиэтажного дома сообщили в экстренные службы о хлопке и последовавшем пожаре. Установлено, что горит квартира на восьмом этаже", - сказал источник.

Из дома срочно эвакуировали жильцов до седьмого этажа.

"Проводится эвакуация восьмого и девятого этажей", - сказал собеседник агентства.

Пожарные подтвердили, что возгорание произошло на восьмом этаже. Пока информации о пострадавших нет.

Тем временем в сети уже появились фотографии и видео с места событий. На них видно, что квартира на предпоследнем этаже охвачена дымом, на месте работают спасатели.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 19 марта в одной из жилых многоэтажек Киева произошел взрыв, в сети появились фото внутри дома.

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