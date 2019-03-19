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Взрыв в жилой многоэтажке Киева: появились фото, снятые внутри дома

вторник, 19 марта 2019, 22:40

19 марта в одной из жилых многоэтажек Киева произошел взрыв, в сети появились фото внутри дома.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел по адресу улица Сулеймана Стальского, 30 во втором подъезде. По словам экспертов, там сработало взрывное устройство.

Напомним, полиция говорила об одном пострадавшем, который находился рядом во время взрыва.

"К счастью, стены целы, но выбиты окна на всех этажах. На данный момент демонтированы все остатки дверей и обеспечивают освещение места происшествия для дальнейшей работы СОГа и экспертов", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в российском Красноярске в жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего обрушились перекрытия в трех квартирах.

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