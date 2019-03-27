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​В сети поделились историей о 21-летнем герое из ВСУ, потерявшем на войне ногу: фото

среда, 27 марта 2019, 05:38

В сети появилась трогательная история 21-летнего бойца ВСУ Егора Коновалова родом из Луганской области, который потерял ногу на войне с оккупантами.

Соответствующую историю и фото бойца публикует 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Facebook.

"Герои нашей новейшей истории! Солдат 2 механизированного батальона Егор Коновалов родился в Луганской области (в настоящее время временно оккупированной ее части), сирота. На войну ушел добровольно, чтобы приблизить время изгнания оккупантов со своей Родины. Егору всего 21 год и он потерял здоровье и ногу, защищая свою страну, свой народ! До войны Егор учился в медколедже, по специальности - фельдшер. В нашей бригаде Черных Запорожцев выполнял обязанности старшего боевого медика и командира отделения", - говорится в сообщении.

В настоящее время боец проходит лечение в Киевском госпитале и готовится к протезированию.

Как сообщал "Апостроф", украинский военный чудом выжил после выстрела снайпера боевиков на Донбассе, после чего сделал себе кулон с вражеской пули.

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