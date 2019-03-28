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Бойцы "Азова" нанесли смертельный удар по блиндажу боевиков: видео

четверг, 28 марта 2019, 11:34

Бойцы батальона "Азов" из состава 30 ОМБр нанесли смертельный удар по позициям боевиков на востоке Украины.

Об этом говорится в сообщении бойца ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица" в Facebook.

"В ответ на провокационные обстрелы у воинов ОС только одна задача - уничтожить врагов! Воины Объединенных сил батальона "Азов" из состава 30 ОМБр мастерски и профессионально уничтожили блиндаж с боевиками из состава 3 мсб 3 мсбр российско-оккупационных войск", - сообщил он.

По информации защитника Украины, в результате удара были ликвидированы четыре боевика.

Также он опубликовал видеокадры точного попадания по позициям оккупационных войск.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Анатолий Штефан "Штирлиц" показал новые кадры взрывного "сюрприза" от украинских военнослужащих боевикам, в результате которого был уничтожен "Урал" противника и ликвидирован оккупант.

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