​Бойцы ООС устроили боевикам взрывной "сюрприз": офицер ВСУ показал видео

Появилось феерическое видео удара украинских военнослужащих по позициям боевиков в Донбассе во время которого было уничтожено вражескую технику и ликвидирован один оккупант.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Воинами ОСамы уничтожена одна единица военной техники "Урал", который делал подвоз БК и вооружения на передовую российским оккупантам. Как видите, ОСиное жало легло искусно и фелигранно как шар в лузу. По данным разведки один оккупант присоединился в ряды 200_бригады", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", офицер ВСУ представил новые данные о ликвидированных на Донбассе боевиков НЗФ во время мощного удара украинских военнослужащих.

Ранее российские СМИ подтвердили гибель более чем одного боевика в результате недавнего удара сил ООС по позициям противника в Донбассе.