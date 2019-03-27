Появилось новое видео взрывного "привета" боевикам от ВСУ

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал новые кадры взрывного "сюрприза" от украинских военнослужащих боевикам, в результате которого был уничтожен "Урал" противника и ликвидирован рккупант.

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

На нем можно увидеть два транспортных средства: нижний похож на броневик, а верхний внешне напоминает грузовик "Урал". Именно он взрывается яркой вспышкой, выпуская из себя столб дыма. Судя по всему, в нем были боеприпасы или какие-то взрывчатые вещества.

Отметим, что кадры снял беспилотник группы К-2 54-ой бригады ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", офицер ВСУ представил новые данные о ликвидированных на Донбассе боевиков НЗФ во время мощного удара украинских военнослужащих.

Ранее российские СМИ подтвердили гибель более чем одного боевика в результате недавнего удара сил ООС по позициям противника в Донбассе.