РУС. | УКР.

среда, 27 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

27 марта

18:48
Китайская Sany Group договорилась со структурами Кропачева: СМИ узнали детали
18:41
Скандал в сборной Украины: бразильский футболист отверг все обвинения
18:38
Еще один кандидат в президенты Украины неожиданно снялся с выборов
18:34
Тимошенко составит пару Зеленскому во втором туре - соцопрос
18:18
СМИ обвинили "Кадорр" в падении качества жизни на Фонтане и в Аркадии
18:17
Появилось новое видео взрывного "привета" боевикам от ВСУ
17:56
В Киеве неадекват устроил кровавое ЧП на центральном вокзале: видео
17:55
Стратегия Порошенко позволит снизить цены на газ в будущем - эксперт
17:43
​В ЕС приняли новое решение против газопровода Путина в обход Украины
17:38
"Крышуют" боевики: жительница оккупированного Донбасса рассказала о смертельном увлечении среди детей
17:36
Самолет со звездой "Матрицы" на борту совершил аварийную посадку: актер помог пассажирам
17:34
Не пожелал бы никому: украинский футболист рассказал, как выбирался из оккупированного Донецка
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилось новое видео взрывного "привета" боевикам от ВСУ

среда, 27 марта 2019, 18:17

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал новые кадры взрывного "сюрприза" от украинских военнослужащих боевикам, в результате которого был уничтожен "Урал" противника и ликвидирован рккупант.

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

На нем можно увидеть два транспортных средства: нижний похож на броневик, а верхний внешне напоминает грузовик "Урал". Именно он взрывается яркой вспышкой, выпуская из себя столб дыма. Судя по всему, в нем были боеприпасы или какие-то взрывчатые вещества.

Отметим, что кадры снял беспилотник группы К-2 54-ой бригады ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", офицер ВСУ представил новые данные о ликвидированных на Донбассе боевиков НЗФ во время мощного удара украинских военнослужащих.

Ранее российские СМИ подтвердили гибель более чем одного боевика в результате недавнего удара сил ООС по позициям противника в Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: