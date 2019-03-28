Под Запорожьем жилую многоэтажку превратили в "могилу" для сотен птиц: опубликованы фото и видео

В Бердянске, Запорожской области, жильцы одной из многоэтажек заживо замуровали в собственном доме сотни птиц.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила зоозащитница Валентина Мамай.

"Я много чего видела в своей жизни, но никогда не думала что в нашем родном Бердянске, есть целый дом живодеров по ул. Мелитопольское шоссе 19, которые заживо похоронили птиц "замуровав" тех в пролетах между подъездами дома. Первый акт такого кощунства, по словам очевидцев, произошел почти месяц назад. Как вы видите на фото и видео за сеткой, а точнее клеткой находятся птицы. Те немногие, которые еще живы, отчаянно просят о помощи, а помогают им такие же голуби, принося в клювах пищу. Вот это птичья солидарность! Я такого еще не видела", – рассказывает Мамай.

По ее словам, жильцы дома считают, что птицам там не место, поскольку они мешают им своим шумом. Поэтому руководство ОСМД заставили установить в пролетах сетки, которые закрыли внутри дома сотни птиц.

"За сеткой уже почти месяц валяются трупы птиц, по нашим подсчетам около 300 мертвых туш. Смрад ужаснейший. Рядом ходят люди, дети. Кстати интересный факт! Я спрашиваю детей, как они относятся к тому, что взрослые люди, живущие в их доме, намеренно уничтожают птиц. Так вы представляете, малыши вызвались помочь освободить пернатых. Начали залазить туда, чтобы открыть сетку и спасти птиц. В отличие от своим мам и пап в них больше доброты и искренности. И это дает надежду, что не все потеряно", – пишет зоозащитница.

После того, как активисты приехали к дому, чтобы разобраться с ситуацией, у них возник конфликт с жильцами. Дошло даже до драки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Акимовском районе Запорожской области произошла массовая гибель птиц и животных.