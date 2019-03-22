Топ-пропагандисты Кремля опозорились с очередным фейком

Российский пропагандист Дмитрий Куликов в эфире телеканала "Россия 1" выдал диалог из художественного фильма "Тридцать три" за цитату из интервью актера Евгения Леонова с "западным журналистом".

На это обратил внимание пользователь Twitter Gulay_Pole, опубликовавший видео с фрагментом передачи и отрывком советской кинокартины.

"[Его] спросили: "А вы бывали за рубежом?" Он говорит: "Да, в Польше, Чехии и в Германии". "Туристом?" "Нет, в пехоте". Политолог назвал цитату "объективным фактом", зафиксированным в интервью с иностранным изданием. "Это правда", — подтвердил ведущий программы Владимир Соловьев.

На следующий день Куликов признался, что перепутал Евгения Леонова с его персонажем Иваном Травкиным. "Я оговорился. Я потом уже вспомнил за рамками эфира. Но значения это не меняет. Актер Леонов это зафиксировал в роли, этот культурный архетип. Принципиально значение не меняется, а насчет факта — это оговорка", — прокомментировал политолог радиостанции "Говорит Москва".

Пробив все уровни дна, деятели российских государственных СМИ уже просто живут в выдуманном мире



Вчера в соловьёвской программе Д.Куликов (ведущий на ВГТРК и ТВЦ) в качестве реальных событий пересказал сцену из советской комедии



Соловьёв поддакивает, говорит: "Это правда" pic.twitter.com/ItvQI7W4zT — Выборная Навка (@Gulay_Pole) 22 марта 2019 г.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российский пропагандист Семен Пегов, известный своей поддержкой боевиков на Донбассе, заявляет, что Россия намерена раздать боевикам на Донбассе паспорта РФ.