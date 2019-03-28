Резонансная перестрелка в Княжичах: появилось важное заявление по виновным топ-чиновникам МВД

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование дела о перестрелке в Княжичах, в результате которой погибли четверо сотрудников полиции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, ГПУ отправила на утверждение процессуальному руководителю обвинительный акт в уголовном производстве по данному делу.

Следствие установило, что руководители ряда подразделений киевской Нацполиции Княжичах превысили предоставленную им власть и вышли за пределы предоставленных им прав и полномочий.

"Действия пяти подозреваемых квалифицированы по статье о превышении власти, которое привело к тяжелым последствиям. Действия одного из подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 15 УКУ (покушение на умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц)", - написал он.

Еще двое фигурантов дела проходят по ряду статей по организации умышленного убийства двух и более лиц.

Ранее "Апостроф" сообщал, что глава полиции Киева Андрей Крищенко является фигурантом дела о перестрелке в Княжичах, в которой погибли пятеро силовиков.