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Трагедия на воде в Кременчуге: фото и подробности о еще двух найденных утопленниках

четверг, 28 марта 2019, 07:30

В среду, 27 марта, в Кременчуге, Полтавской области, были обнаружены тела еще двух погибших после переворота моторной лодки на Днепре.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Как отмечается, тело 26-летнего Дмитрия Липки было обнаружено в 70-ти метрах от берега, там же, где ранее нашли тело другого погибшего, Данила Чемериса. Дмитрий Липка служил участковым офицером Кременчугской полиции.

"Он был душой компании. Всегда лучезарный и улыбающийся. Очень харизматичный. Любимчик всех учителей и одноклассниц. Он очень заботился о маме и всегда старался вести себя так, чтобы не расстраивать ее", – пишут одноклассники погибшего.

Позже стало также известно об обнаружении тела 24-летнего Сергея Плахтыри. По сообщениям местных СМИ, его отец возглавлял лодочную станцию, неподалеку от которой произошла трагедия, а после смерти руководить ей начал сам Сергей.

"Сережа, как и Дима, был очень отзывчивым, добрым. Вместе, они способны были в сложной ситуации всегда прийти на помощь. Я всегда знала, что они храбрые ребята. Они доказали это в очередной раз - не оставили Данечку, который не мог плавать. Все они были вместе до конца… Таких друзей в наше время практически нет! Очень больно и страшно осознавать, что больше никогда не услышишь их смех. Не увидишь эти улыбки!",- сказала Валерия Третьяк, которая была другом утонувших ребят.

Поиски еще одной находившейся на лодке девушки продолжаются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 24 марта в Кременчуге, Полтавской области произошло ЧП на воде с компанией молодых людей: лодка, на которой они плавали, перевернулась. В лодке всего находились пять человек: три парня в возрасте 24−27 лет и две 18-летние девушки.

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