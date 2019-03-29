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Появились фото и видео прохода в Черное море военных кораблей НАТО

пятница, 29 марта 2019, 06:55

28 марта корабли НАТО вошли в Черное море.

Соответствующие фотографии и видео в Twitter опубликовало турецкое информационное агентство Demirören Haber Ajansı.

По информации издания, в Черное море вошли фрегат "Санта Мария" (Испания), фрегат "Торонто" (Канада), эсминец "Эвертсен" (военно-морские силы Нидерландов). Известно, что в международных водах корабли сопровождал турецкий фрегат "Гелиболу".

Также в проливе Босфоре были замечены французский танкер "Вар" и группа боевых кораблей, которые прибыли в Стамбул.

В Черном море корабли НАТО примут участие в операции "Морской щит", к которой присоединятся грузинские и украинские военные.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 6 марта в порт Одессы зашли два корабля НАТО - фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti Военно-морских сил Турецкой Республики.

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