В Иране загорелся пассажирский самолет: фото и видео

В тегеранском аэропорту Мехрабад загорелся лайнер, на борту которого в тот момент находилось около ста человек.

Об инциденте сообщило агентство Fars в Twitter.

По предварительным данным, половину пассажиров удалось оперативно эвакуировать из самолета. Пожарные ведут борьбу с огнем, добавили представители экстренных служб.

Как сообщает ТАСС, ЧП произошло при посадке.

По данным телеграм-канала "Авиадиспетчер", у самолета Fokker 100 авиакомпании IranAir были проблемы с шасси. Канал опубликовал снятое очевидцами видео с жесткой посадкой лайнера.

Позднее появилась информация о том, что самолет убрали с взлетно-посадочной полосы и движение по ней возобновилось.

INCIDENT: An Iran Air Fokker 100 has made a wheels-up landing at Tehran Mehrabad ~1730UTC. All 100 passengers on board have apparently evacuated to safety: https://t.co/jPjGSOWz3f pic.twitter.com/nlbmNaJZZX — Airport Webcams (@AirportWebcams) 19 марта 2019 г.

#BREAKING: #Iran Air's Fokker 100 (EP-IDG) had emergency landing with its main landing gears not extended in Mehrabad, #Tehran minutes ago. Since 1st March, several experienced maintenance men were dismissed due to lack of budget of #IranAir. It has reduced quality of maintenance pic.twitter.com/UD5ifsZA20 — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 19 марта 2019 г.

The moment, passengers of #IranAir's Fokker 100 (EP-IDG) exited the airplane after its emergency landing due to total hydraulic failure in #Mehrabad, #Tehran an hour ago. According to Amir Karbalaiee, manager of Iran Air's A300 hangar, #IranAir has now one F100 left airworthy pic.twitter.com/pqvsWJggaY — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 19 марта 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео с места крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.