РУС. | УКР.

пятница, 29 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.08
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

29 марта

12:29
Путинские моряки отреагировали на появление кораблей НАТО в Черном море: фото
12:28
Источники рассказали о встрече с Коломойским скандального топ-чиновника ГПУ: интересный документ
12:15
Украинский футболист забил космический гол: опубликовано видео
12:05
Стало известно, почему Леди Гага отменила помолвку
12:01
Разрушительное ДТП с ассенизатором под Киевом: новое видео и подробности
11:55
​Средняя зарплата в Украине установила новый рекорд: названа цифра
11:50
Надо закрывать лавочку: экс-игрок сборной Украины резко высказался о натурализации
11:31
В Киеве погибла семья при пожаре в многоэтажке: фото и видео с места трагедии
11:29
Смерть ребенка во время операции: под Одессой назревает врачебный скандал
11:25
В платье за 700 долларов: Катя Осадчая очаровала весенним образом
11:07
Появились фото тестовых образцов новой формы ВСУ
11:05
УЕФА серьезно наказал "Шахтер": названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве погибла семья при пожаре в многоэтажке: фото и видео с места трагедии

пятница, 29 марта 2019, 11:31

29 марта в одной из киевских квартир на четвертом этаже 16-этажного жилого дома по улице Автозаводской, 61 произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит двухкомнатная квартира. Возгорание произошло в одной из комнат.

Во время осмотра была обнаружена потерпевшая 1941 года рождения, которая находилась без сознания. На кухне спасатели нашли тело мужчины 1942 года рождения. Женщина скончалась в автомобиле "скорой". Известно, что погибшие были семейной парой.

В результате возгорания повреждена мебель и личные вещи жильцов.

Причина возникновения пожара пока неизвестна.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 27 марта, в Кропивницком пожарные ликвидировали масштабное возгорание грузовиков с газом.

Фотовзгляд

Все галереи
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: