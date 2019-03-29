В Киеве погибла семья при пожаре в многоэтажке: фото и видео с места трагедии

29 марта в одной из киевских квартир на четвертом этаже 16-этажного жилого дома по улице Автозаводской, 61 произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит двухкомнатная квартира. Возгорание произошло в одной из комнат.

Во время осмотра была обнаружена потерпевшая 1941 года рождения, которая находилась без сознания. На кухне спасатели нашли тело мужчины 1942 года рождения. Женщина скончалась в автомобиле "скорой". Известно, что погибшие были семейной парой.

В результате возгорания повреждена мебель и личные вещи жильцов.

Причина возникновения пожара пока неизвестна.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 27 марта, в Кропивницком пожарные ликвидировали масштабное возгорание грузовиков с газом.