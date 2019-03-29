В Венесуэле произошел мощный пожар у главного здания разведки Мадуро: фото и видео

28 марта возле штаб-квартиры Боливарианской службы национальной разведки (СЕБИН), подконтрольной президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, произошел сильный пожар.

Местная газета El Nacional сообщает, что пока власти не публиковали официальной информации о пострадавших. По предварительным данным, причиной возгорания могли стать лесные пожары.

Известно, что здание спецслужбы также используется как место содержания заключенных.

В социальных сетях уже появились кадры с места ЧП. На видео видно, что столб черного дыма видно намного выше здания.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Венесуэле вечером 7 марта произошло масштабное отключение электричества в 23 из 25 штатов, а также в столице - Каракасе.