В Венесуэле произошел масштабный блэкаут: опубликованы фото и видео

В Венесуэле вечером 7 марта произошло масштабное отключение электричества в 23 из 25 штатов, а также в столице - Каракасе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В результате прекратил работу венесуэльский международный аэропорт Майкетии, обесточены несколько линий метро. В столице Венесуэлы также наблюдаются перебои с мобильной связью.

Национальная электрическая компания Венесуэлы (Corpoelec) сообщила, что причиной перебоев с подачей электричества стала диверсия на крупнейшей гидроэлектростанции страны "Эль-Гури".

"Это часть электрической войны против государства",- заявили в компании.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.

"Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена", - написал он в Twitter.

Министр энергетики Луис Мот Домингес пообещал, что проблемы с электричеством устранят в течение трех часов, однако его оптимизм оказался неоправданным. Тем временем жители нескольких районов Каракаса в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.

Аварии в сфере электроэнергетики случаются в Венесуэле все чаще. Власти традиционно видят в них происки империализма. Однако представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере связаны с износом оборудования и нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.

Как сообщал "Апостроф", в Венесуэле проходят массовые протесты против правительства Николаса Мадуро. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет