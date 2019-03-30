Под Ровно произошла трагедия с ребенком 17-летней матери: врач под подозрением

В пятницу, 29 марта, под Ровно произошел вопиющий смертельный случай с участием шестимесячного младенца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Так, в этот день около 13:30 ребенку сделали прививки от полиомиелита и гепатита. Около 17 часов у младенца резко ухудшилось состояние здоровья. Родители вызвали «скорую», впрочем к приезду медиков ребенок умер.

На данный момент правоохранители открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей. Тело малышки отправили на экспертизу для уточнения причин смерти.

Известно, что ребенок воспитывался во вполне благополучной семье. Матери девочки 17 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Ровно от кори умер ребенок. Также под Ровно разгорелся врачебный скандал из-за смерти младенца в утробе матери.