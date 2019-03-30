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В Одессе авто сбило троих бойцов Нацгвардии: фото и видео с места смертельного ЧП

суббота, 30 марта 2019, 19:35

В субботу, 30 марта, в Одессе автомобиль сбил троих работников Нацгвардии - один из них погиб, а двое попали в больницу.

Об этом сообщает руководитель Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Twitter.

"Одесса. "Опель" на евробляхах несколько минут назад сбивает трех гвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование. Один нацгвардеец погиб на месте, двое - госпитализированы", - написал он в сети.

По словам Князева, в автомобиле Opel трое травмированных, а водителя задержала полиция.

Позже в пресс-службе Нацполиции отметили, что трагедия произошла около 17:00 на углу улицы Кишиневская и проспекта Добровольского. Там столкнулись машины марки Opel и Mercedes.

"По предварительной информации, на месте ДТП погиб военнослужащий, который нес службу по охране общественного порядка на территории Суворовского района. Пять человек, из которых двое нацгвардейцев и трое гражданских, травмированы. Все они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на субботу, 30 марта, в Николаеве автомобиль такси врезался в полицейскую машину, пытаясь скрыться с места.

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