Крыму грозит новая катастрофа: журналистка показала на фото и видео, во что превращают Черное море

В оккупированном Крыму химикаты и канализационные стоки из накопителя под Евпаторией могут попасть в Сакское лечебное озеро.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналистка Ольга Финогентова.

По ее словам, накопитель-испаритель находится на месте бассейнов когда-то работавшего Сакского химзавода и действующего предприятия "Йодобром".

"Донные отложения богаты тяжелыми металлами, оставшимися от химического производства ( химзавод производил перманганат калия, медный купорос, перекись водорода, хлорное железо, персоль), отходы которого просто сбрасывались в испарительные бассейны. На их месте сейчас и находится пруд Накопитель-испаритель. Также в этот водоем идет активный сброс городских канализационных стоков. Далее воды из Накопителя по глубоководному выпуску длиной около 2 километров попадают в Черное море. Перед началом курортного сезона этот морской глубоководный выпуск закроют. Таким образом, все канализационные стоки будут накапливаться в этом пруду", – пишет журналистка.

Она замечает, что при соответствующей нагрузке стоков возможна угроза перелива через дамбу, которая состоит из глины, гальки и песка, в Западный бассейн Сакского лечебного озера.

"Обращаю ваше внимание на то, что от санаториев , пансионатов и баз отдыха Накопитель отделен улицей Морской… Очистные сооружения сейчас готовы на 43% и в срок сданы не будут, т.е. бактериальная очистка стоков на данный момент отсутствует! Если не закроют канал, то при обследовании Роспотребнадзором пляжей и морской воды высока вероятность выявления неблагоприятной микрофлоры и тогда придется закрыть пляжи", – предупреждает Финогентова.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети указали на новую "мусорную" катастрофу в оккупированном Крыму.