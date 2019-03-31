На Донбассе отправили на тот свет наемника "Анапу" из банды Прилепина: опубликованы фото

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе понесли очередные потери: был ликвидирован член так называемого батальона российского писателя-боевика Захара Прилепина.

Об этом сообщил сам Прилепин на своей странице в Facebook.

По его словам, боевик по кличке "Анапа" был убит миной. Кроме него, другие боевики получили ранения.

"В нашем батальоне снова потери. Обстрел, одна из мин упала на входе в блиндаж. "Анапа" сидел ближе всех ко входу. Погиб мгновенно. Множественные осколочные ранения тела, несовместимые с жизнью. Фактически он принял основной удар на себя. Ещё раненые. Есть тяжёлые", – пишет Прилепин.

По информации сайта "Миротворец", настоящее имя боевика – Александр Крикунов. Родился в 1986 году в Казахстане.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования (НВФ) Александра Протоцкого по кличке "Доктор", который "дружил" с писателем-боевиком Захаром Прилепиным.