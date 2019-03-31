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Расправа над бизнесменом в элитном особняке под Одессой: новые фото и подробности убийства

воскресенье, 31 марта 2019, 11:19

Предприниматель, которого жестоко убили в ночь на субботу, 30 марта, в селе Фонтанка под Одессой, занимался сдачей недвижимости в аренду.

Об этом сообщает издание "kekc.news".

Как отмечается, тело 62-летнего мужчины было найдено в элитном поселке "Сосновый берег".

Тело было найдено в частном доме. По предварительной информации, ворвавшиеся в дом грабители сначала пытали мужчину, а потом убили выстрелом в голову.

Источник журналистов сообщает, что погибший занимался сдачей в аренду помещений. Из дома практически не выходил. Его жена находится в США.

В доме все перевернуто, судя по всему, грабители искали ценности. Стоит отметить, что сам поселок охраняется, однако обойти охрану можно, если зайти со стороны моря.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Внимание, фото 18+.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", под Одессой нашли убитым гражданина Израиля, который исчез еще 19 января в Белгороде-Днестровском.

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