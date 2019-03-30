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В элитном особняке под Одессой устроили зверскую расправу над бизнесменом: фото и первые подробности

суббота, 30 марта 2019, 15:05

В ночь на субботу, 30 марта, в селе Фонтанка под Одессой неизвестные жестоко убили мужа владелицы салонов антиквариата.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

По информации правоохранителей, бандиты забрались в дом, где жила семья владельцев салона антиквариата. Убили пожилого хозяина дома, перед смертью его пытали.

Супруга погибшего, которая является владелицей салонов антиквариата, в это время была в отъезде.

Дом расположен поодаль от других зданий, злоумышленники зашли в него, повредив кабель сигнализации.

После содеянного грабители вынесли большое количество ценностей. Тело утром обнаружила домработница — она и вызвала полицию.

На месте работает СОГ, руководство ГУНП в Одесской области.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", под Одессой нашли убитым гражданина Израиля, который исчез еще 19 января в Белгороде-Днестровском.

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