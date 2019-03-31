Выборы по-одесски: ревнивая жена устроила на участке драку с мужем-копом и его напарницей

В Одессе на избирательном участке произошел конфликт: ревнивая жена начала драку с мужем-полицейским и его напарницей по службе.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"Дежурный по ГУНП в Одесской области предупреждает все участки, где несения службы несут полицейские чоловичои и жиночои пола: не вступать друг с другом в неделовые отношения", - написал он.

Также Зинкевич объяснил, что в Балтском районе Одессы на одном из участков произошло чрезвычайное происшествие с личным составом.

"Жена полицейского, узнав, что ее муж несет службу по полицейским женского пола, наведалась в помещение участка, в результате чего оба полицейских получили разного рода травмы. Данное событие поставлено на контроль и поручено довести до личного состава для недопущения подобных ситуаций". - написал депутат.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине 31 марта начались выборы президента: избиратели, в том числе и из других стран, публикуют фотографии с участков.