Под Черниговом попытались поджечь избирательный участок: фото преступника

В Черниговской области в одном из избирательных участков неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ 31 МАРТА

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"В 10:50 в городе Борзна на одном из избирательных участков по адресу ул. Пантелеймона Кулиша, 105 человек бросил зажигательную смесь с последующим горением. В 10:51 возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, избирательный процесс не прекращался, отметили в МВД.

"Гражданин, который пытался поджечь кабинку, задержан и доставлен в Борзнянское отделение полиции Бахмачского отдела полиции ГУНП в Черниговской области", - сообщили правоохранители.

Позже в МВД сообщили, что по факту инцидента начато уголовное производство по ст.296 УК "Хулиганство".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украине 31 марта начались выборы президента: избиратели, в том числе и из других стран, публикуют фотографии с участков.