Купил билет на Кобзона: на Донбассе ликвидирован наемник Путина, фото

В воскресенье, 31 марта, снайпер на Донбассе ликвидировал наемника боевиков из России.

Его фото опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Twitter.

"200_бригада 31.03.19 пополнилась очередным бойцом Ильнур "Татарин" Зиганшин 9 омсп. г. Ульяновск РФ. Ужалил снайпер ОС", - говорится в сообщении.

Уточняется, что боевик входит в базу "Миротворец". Ему было 24 года.

В сети тут же стали комментировать известие о новом "грузе 200" у боевиков на Донбассе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования (НВФ) Александра Протоцкого по кличке "Доктор", который "дружил" с писателем-боевиком Захаром Прилепиным.

Также на Донбассе отправили на тот свет наемника "Анапу" из банды Прилепина.