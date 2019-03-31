​Двое детей пострадали в жестком ДТП в Киеве: фото и видео

31 марта в Оболонском районе Киева произошла ужасная авария, в которой пострадали пять человек, двое из которых - дети.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"5 пострадавших (2 из которых - дети) на перекрестке Газопроводной и Большой Кольцевой

Очередное ДТП на вышеуказанном перекрестке. На этот раз - KIA vs Daewoo. Предварительно, водитель KIA не уступил дорогу своему "оппоненту". В результате аварии, пострадали до 5 человек - двое детей, муж и жена с Lanos и еще одна женщина с KIA. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 30 марта, в Одессе автомобиль сбил трех работников Нацгвардии - один из них погиб, а двое попали в больницу.