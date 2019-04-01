Под Запорожьем молодежь вывесила флаг России и гуляла с ним по улице: опубликованы фото

В день выборов президента Украины, 31 марта, жители Токмака, Запорожской области, заметили на одном из балконов многоэтажки флаг РФ.

Об этом сообщает издание "gazeta.zp.ua".

Инцидент произошел на улице Гоголя. Кроме вывешивания флага, жители этой квартиры выкрикивали в открытое окно антиукраинские лозунги.

Очевидец вызвал на место происшествия полицию. Спустя 10 минут по указанному адресу прибыли патрульные.

Затем компания молодых людей вышла на улицу с теми же флагами. В результате, как сообщается, полицейские задержали правонарушителей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", болельщики донецкого "Шахтер" сожгли флаг Российской Федерации на матче 20-го тура чемпионата Украины против "Черноморца", который завершился со счетом 1:0.