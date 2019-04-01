СМИ раскрыли неожиданные подробности гибели богатой россиянки в катастрофе в Германии: фото и видео

Перед авиакатастрофой в Германии, в которой погибла одна из богатейших женщин России, совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева, неподалеку от места трагедии произошла репетиция другой аварии.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, реальная трагедия произошла во Франкфурте-на-Майне, а незадолго до падения самолета такую ситуацию отрабатывали спасатели в Дюссельдорфе. Реальное и постановочное авиакрушения отделяло 180 километров.

"Над взлетно-посадочной полосой аэропорта Дюссельдорфа поднимается темный дым, спасатели уносят раненых пассажиров", - так описало инсценировку немецкое издание Bild.

Следом произошла еще одна трагедия – в аварию попали сотрудники полиции, которые направлялись к месту авиакатастрофы.

"Водитель серебристого легкового автомобиля при обгоне столкнулся со встречным патрульным автомобилем. Оба автомобиля врезались в лоб. Два человека погибли", - сообщает Bild.

По данным издания, полицейские ехали с проблесковым маячком, однако это не предотвратило рокового маневра. В результате ДТП погибли гражданские: молодые мужчина и женщина. А трое полицейских получили тяжелые травмы.

Еще одна деталь трагедии – ошибка, которая пролетела по российским СМИ в первые часы после авиакатастрофы. Интернет-издания писали, что в Германии погиб Владислав Филев, супруг Наталии. Этот факт успел появиться и в Википедии, однако вскоре строчка о гибели мужчины исчезла со страницы популярного источника.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", немецкие СМИ опубликовали видео с места крушения легкомоторного самолета, в результате которого погибла одна из самых богатых женщин России Наталья Филева и еще два человека.