Гибель одной из самых богатых женщин России: видео с места ЧП

Немецкие СМИ опубликовали видео с места крушения легкомоторного самолета, в результате которого погибла одна из самих богатых женщин России Наталья Филева и еще два человека.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На кадрах можно увидеть обломки самолета и сотрудников спасательных служб, которые работают на месте смертельного инцидента.

Отметим, что погибшая Наталья Филева была одной из самых богатых россиянок. В прошлом году ее состояние оценивалось журналом Forbes в 600 миллионов долларов. Она вместе с супругом была совладелицей крупнейшей частной авиакомпании России - S7 Group. Ей было 55 лет.

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