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​В Германии погибла одна из самых богатых женщин России: что известно

воскресенье, 31 марта 2019, 22:08

Во время крушения легкомоторного самолета, который рухнул в пригороде Франкфурта, погибла одна из самих богатых женщин России Наталья Филева.

Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что владельцем авиакомпании, которой принадлежал самолет, является муж погибшей, бизнесмен Владислав Филев.

Ранее в СМИ сообщали, что в Германии сам Филев, позже информацию опровергли, уточнив что бизнесмен вылетел в Германию уже после катастрофы.

Владислав – лётчик, несколько лет назад он пережил серьезный инцидент, – у его самолёта во время посадки не выпустились шасси, он сажал самолёт на брюхо.

При крушении самолёта в Германии погибла его жена Наталья и её отец.

Самолёт S7 разбился, предположительно, около города Эрцхаузен. Внутри было три человека: пилот и двое пассажиров. Все погибли.

Немецкая полиция подтвердила, что на борту самолета были двое россиян. Бизнес-джет полностью сгорел, и опознать их невозможно. Идентификация останков — на следующей неделе

Жена Владислава Филёва Наталья занимала 4-е место в списке 50 богатейших женщин России. Её состояние оценивалось в 600 миллионов долларов. Наталья была совладелицей авиакомпании S7 вместе со своим мужем.

Но Наталья была не только успешной предпринимательницей, но и хорошей мамой – у неё осталось четверо детей, среди которых один – приёмный.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 31 марта, в Индии разбился российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27

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