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В Запорожье произошло смертельное ЧП с детьми: данные о жертвах и фото

понедельник, 01 апреля 2019, 01:42
Фото: пресс-служба полиции в Запорожской области

В воскресенье, 31 марта, в Запорожье произошел взрыв гранаты, в результате которого один ребенок погиб, второй - в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

ЧП произошло по улице Винницкой в 16.35. Здесь взорвалась граната, в результате чего пострадали двое подростков в возрасте примерно по 14 лет.

"Установлено, что малолетние 2005 и 2006 годов рождения гуляли по улице Счастливой. Возле одного из многоэтажных домов они обнаружили взрывное устройство, которое парень 2005 года рождения через некоторое время, гуляя по ул. Винницкой, бросил на землю перед собой. В результате произошел взрыв, который причинил телесные повреждения малолетним", - говорится в сообщении.

Детей немедленно госпитализировали в больницу.

"Жизнь старшего спасти не удалось, парню 2006 года рождения оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает", - уточнили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом в страшном пожаре погибли двое детей.

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