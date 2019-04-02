Морпех "Лысый": в сети показали фото очередного "груза 200" у боевиков

В рядах боевиков так называемой ДНР очередная потеря – в конце февраля был ликвидирован боевик Коротаев Максим, 1978 года рождения, известный под кличкой "Лысый".

Об этом сообщил украинский волонтер NecroMancer в Twitter.

"Коротаев Максим Сергеевич "Лысый" (Макеевка, 10/01/78) погиб в р-не Саханки 26/02/19", - отметил он.

Также волонтер приложил к посту ссылку на профиль террориста Вконтакте и на сайте "Миротворец", где указано, что у Коротаева на оккупированных территориях осталась мать и младший брат. На сайте отмечается и тот факт, что ранее террорист получал ранения в ходе столкновений с ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", в марте на Донбассе были ликвидированы 56 оккупантов, еще около 85 получили ранения. При этом в ВСУ отмечают, что данная цифра может быть больше, в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными своих потерь.