Обнародованы данные о ликвидированных в марте боевиках на Донбассе

В марте были ликвидированы 56 оккупантов на Донбассе, еще около 85 получили ранения.

Об этом написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"По итогам марта в подразделениях российско-оккупационных войск "лднр" были ликвидированы около 56 оккупантов и около 85 получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили 9 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате суицида, убийство), и 16 получили ранения", - написал офицер.

По словам Штефана, данная цифра может быть больше, в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь.

Как сообщал "Апостроф" 1 апреля боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, ранили трех украинских защитников и получили достойный ответ: два боевика убиты, еще шесть бойцов врага получили ранения.