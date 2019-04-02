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Позывной "Ведьма": опубликованы имена и фото погибших на Донбассе украинских бойцов

вторник, 02 апреля 2019, 21:09

Во вторник, 2 апреля, на Донбассе погибли двое украинских военных - Яна Червона и Сергей Милютин.

Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Тяжелая весть из фронта. Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червона с позывным "Ведьма" и Сергей Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава", - написал глава страны.

Яна Червона была пулеметчицей добровольческого батальона "Донбасс". Как отметили в издании "Украинская правда", до первого тура выборов она активно агитировала за действующего президента Петра Порошенко. Она опубликовала видео на его поддержку и заявила, что "Нацдружины" и "Нацкорпус" прячутся за спиной, из-за протестов против Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", в марте были ликвидированы 56 оккупантов на Донбассе, еще около 85 получили ранения.

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