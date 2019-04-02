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Украинские войска на Донбассе понесли серьезные потери

вторник, 02 апреля 2019, 19:28

Во вторник, 2 апреля, противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск, в результате чего двое солдат погибли и еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

За сутки российские оккупанты на территории Донбасса 10 раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Вследствие этого погибли двое военнослужащих ВСУ. Также еще двое солдат получили ранения.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта на Донбассе был ликвидирован наемник из России.

Как сообщал "Апостроф", в марте были ликвидированы 56 оккупантов на Донбассе, еще около 85 получили ранения.

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