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Страшное ДТП з бойцами Нацгвардии в Одессе: суд принял важное решение

вторник, 02 апреля 2019, 07:59

Киевский районный суд Одессы арестовал подозреваемого в совершении ДТП в Одессе, в котором погиб военнослужащий Национальной гвардии.

Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе суда.

Суд арестовал мужчину на 60 суток без права внесения залога.

По версии следствия, водитель автомобиля Opel на "еврономерах" грубо нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с двумя автомобилями, после чего транспортное средство отбросило на тротуар, где в это время находились люди. В результате ДТП погиб военнослужащий, еще двое нацгвардейцев и трое пассажиров автомобиля Opel получили тяжелые травмы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 31 марта в Оболонском районе Киева произошла ужасная авария, в которой пострадали пять человек, двое из которых - дети.

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