​В Одессе поймали мужчину, избивавшего бойцов НГУ после страшной аварии: фото

В Одессе задержали Максима Путилина, который наехал на бойцов Нацгвардии, а после жестоко избил.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.

"Мы искали его всю ночь и пол дня – он прятался – но сейчас мы его нашли!.. ранее судимый, находящийся под условным сроком гражданин Украины, одессит и мразь! Некий Путилин. Задержали его. Обвиняется по ст. 345 ч. 2 – с наказанием лишения свободы до 5 лет", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео первых минут после смертельной аварии с бойцами Нацгвардии в Одессе.

Также в сети разместили фото с места аварии, где погиб боец Нацгвардии.