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В Киеве произошло смертельное ЧП с тяжелобольным мужчиной: фото

вторник, 02 апреля 2019, 10:58

2 апреля в Киеве из окна жилого дома по улице Радужная, 1 выбросился мужчина.

Как сообщает "Информатор", погибшему около 60 лет. Он был женат и долгое время болел раком. Мужчина скончался на месте до приезда медиков.

На тело во дворе дома наткнулись местные жители около 7 часов утра. Известно, что в ночь на 2 апреля он выпрыгнул из окна собственной квартиры на 12 этаже.

Как рассказала дворник, труп возле дома она увидела еще двумя часами ранее, но подумала, что человек просто уснул на улице.

Детали происшествия установит следствие.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 30 марта в Киеве произошло смертельное ЧП: из окна многоэтажки на 16 этаже выбросился 30-летний мужчина.

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