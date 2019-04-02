В Николаеве на свалке нашли расчлененный труп: фото и видео с места ЧП

Утром 2 апреля в Николаеве работники свалки обнаружили в мусоре расчлененный труп женщины.

Как сообщает местное издание "Новости-N", на останки наткнулись работающие на свалке цыгане. Известно, что на данный момент обнаружена только нижняя часть тела. Она лежала под мусорными завалами.

Прибывшие на место правоохранители проводят поиски верхней части тела погибшей.

В Национальной полиции Николаевской области сообщили, что на место прибыл кинолог со служебной собакой, также здесь работают эксперты и оперативники.

Решается вопрос о внесении данных в ЕРДР по признакам ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в мексиканском штате Пуэбла обнаружили расчлененное тело украинки, матери двоих детей Ярославы Ненастиной, которая пропала без вести 10 августа.