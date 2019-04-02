В Одессе на взятке поймали консула соседней страны

Во вторник, 2 апреля, в Одессе за взятку задержали консула Молдовы Сергея Шептелича.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

Его задержали сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального Центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). До этого они провели обыски в помещениях консульства и в квартире самого Шептелича.

Отмечают, что консула подозревают в пассивной коррупции. По данным следствия, 6 апреля 2018 года В Одессе он незаконно выдал гражданину одной из арабских стран визу длительного пребывания в Молдове сроком на 60 дней, взамен этого он получил 100 евро. В ходе предварительного следствия подозреваемый свою вину не признал.

Консула доставили в Молдову, а суд вынес решение о запрете на выезд из страны в течение 30 дней.

Если подозреваемый будет признан виновным, то ему грозит штраф в размере от 1000 до 2000 долларов, а также запрет на право занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве правоохранители задержали замдиректора госпредприятия, которая вымогала взятку за ускорение исполнения экспертного исследования, назначенного следователем полиции.