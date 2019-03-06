В Киеве на взятке задержан "козырный" госслужащий: фото

Правоохранители задержали с поличным заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины во время получения взятки.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Отмечается, что мужчина был задержан прокурорами ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативными сотрудниками ГУ БКОП СБУ.

Чиновник требовал и получил от представителя юридического лица взятку в сумме 8 тыс долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Сарган, чиновник был задержан на "козырном" авто.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на крупной взятке поймали госчиновника.