Под Киевом мужчина в неадеквате зверски убил собственного отца: фото

В одной из квартир города Белая Церковь Киевской области правоохранители наткнулись на ужасную картину - они обнаружили тело 68-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, у мужчины были рубленая рана головы и перерезанное горло.

Установлено, что пенсионера так жестоко убил его же сын.

"Сообщение в полицию поступило от жительницы города Белая Церковь о том, что ее отец не выходит на связь. По указанному адресу сотрудники полиции провели осмотр дома и обнаружили на кровати тело хозяина с признаками насильственной смерти. Также на месте происшествия полицейские установили, что к умышленному убийству причастен сын умершего – ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 44-летний мужчина", - сообщили в полиции.

Известно, что сын убитого в состоянии наркотического опьянения набросился на отца, когда тот отдыхал.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника уже задержали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16 марта в Харьковской области обнаружили тело солдата ВСУ, а полиция разоблачила убийц.