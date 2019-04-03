Сотрудника НАБУ обвинили в краже миллиона и рассказали, на что он его потратил

Сотрудник Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) украл из госбюджета 1 миллион гривен и купил себе Range Rover.

Об этом говорится в материалах суда.

Сотрудник правоохранительного органа вопреки интересам службы, из корыстных побуждений, присвоил и незаконно распорядился средствами государственного бюджета в размере 988 675 гривен, - говорится в документах.

Оказалось, что сотрудник, личность которого на данный момент не установлена, получил в подотчет денежные средства на оперативные расходы в размере около 1 млн гривен, за которые в дальнейшем приобрел на имя другого человека движимое имущество, а именно Range Rover черного цвета 2010 года выпуска.

Отмечается, что покупка авто состоялась в декабре 2016 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат рассказал о фальсификациях НАБУ по делам Мартыненко и "Восточного ГОКа".