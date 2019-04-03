В Киеве школьник под ЛСД вышел из окна на 6 этаже: подробности трагедии

В ночь на 3 апреля в Киеве на улице Закревского из окна высотного жилого дома выпал подросток.

Как сообщает полиция, парень 2003 года рождения остался жив, его госпитализировали в больницу.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что 15-летний парень выпрыгнул из окна на шестом этаже. По приезду медиков он находился в неадекватном состоянии.

Сам парень признался, что употреблял наркотические препараты, а именно "марки". Родители заверяют, что не знали об увлечениях подростка.

Сейчас пострадавший находится в реанимации детской больницы "Охматдет". У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота, закрытая травма грудной клетки и перелом руки.

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