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Гибель бойцов с позывными "Ведьма" и "Дед": появилось видео боя, снятое незадолго до их смерти

четверг, 04 апреля 2019, 15:08

В сети показали видео боя между ВСУ и боевиками на Донбассе, снятое незадолго до смерти известной украинской пулеметчицы и волонтера Яны Червоной и Александра Милютина во вторник, 2 апреля.

Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

Так, на кадрах можно увидеть позиции украинских военнослужащих 46-й отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" в районе Попасной (Луганской области). Именно здесь на протяжении минувшей недели боевики обстреливали позиции украинских военных из тяжелого вооружения, в том числе и 152-мм калибра.

Напомним, 2 апреля в результате обстрела позиций украинских войск со стороны оккупантов погибли двое военных - Яна Червоная и Александр Милютин. Российские войска обстреляли воинов ВСУ гаубицами 152-мм калибра в районе н.п. Новозвановка-Попасная.

Как сообщал "Апостроф", сеть накрыла волна скорби из-за гибели на Донбассе военнослужащих Яны Червоной с позывным "Ведьма" и Александра Милютина с позывным "Дед".

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