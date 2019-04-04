Красиво горят: офицер ВСУ показал видео мощного удара по боевикам на Донбассе

Украинские военные снова устроили "шмаки-бум" на Донбассе, уничтожив на позициях боевиков стратегически важную технику.

Об этом в Telegram сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

"Боевая группа К-2 54 ОМБр не раз показывала свой профессионализм и мастерство в уничтожении российских оккупантов, их техники и вооружения. На этот раз под их горячие сердца и умелые руки попал военный автомобиль, который осуществлял подвоз боекомплекта", - рассказал в подробностях о кадрах на видео он.

В ролике с высоты птичьего полета сначала можно увидеть грузовик боевиков, а уже через несколько секунд место взрыва с огненным фейерверком. Вскоре становится понятным, что место взрыва оказалось именно там, где буквально недавно стоял военный автомобиль оккупантов.

Как сообщал "Апостроф", в ответ на обстрел грузовика с украинскими военными на Донбассе, ВСУ нанесли мощный удар по боевикам: по предварительным данным, уничтожено пятеро оккупантов.

Ранее в сети появилось яркое видео удара украинских военнослужащих зенитно-ракетным комплексом "Оса" по позициях боевиков на Донбассе.