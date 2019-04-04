В Киеве пытались убить офицера-разведчика: журналист раскрыл подробности о диверсанте

Автомобиль, который взорвали возле супермаркета "Ашан" в Киеве в ночь на 4 апреля, принадлежит офицеру украинских разведслужб.

Как сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, диверсант задержан на месте преступления.

"Сегодня в 2.00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса 6А совершен подрыв автомобиля "Шевроле", принадлежащей офицеру украинской разведки, который принимал участие в Операции объединенных сил на Донбассе. Диверсант предпринял попытку установить мину под машину, однако взрыв самодельной мины произошел преждевременно. Диверсант серьезно ранен и задержан", - сообщил он.

Известно, что украинский офицер не пострадал. Что касается диверсанта, то ему оторвало часть руки.

Бутусов отметил, что задержанный - гражданин одной из стран Средней Азии. При этом журналист подчеркнул, что офицер, которому принадлежит автомобиль, не является сотрудником СБУ.

"Возможно, если диверсанта удастся разговорить, он прольет свет на другие подрывы и террористические акты, происшедшие в Киеве за последние годы. Война с Россией продолжается, фронт проходит даже здесь, в столице..." - добавил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 3 апреля, в Одессе на улице Петрашевского произошел взрыв.