В Киеве при странном взрыве мужчина потерял часть руки: фото и видео с места ЧП

В ночь на четверг, 4 апреля, в Киеве взорвался автомобиль: в результате происшествия пострадал мужчина, которому оторвало кисть руки.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, взрыв произошел около 02:00 на улице Академика Вильямса, 5, на парковке магазина "Ашан". Взорвался автомобиль Chevrolet Epica

Работник цветочного ларька, который находится в нескольких метрах от места взрыва, сообщил, что услышал мощный хлопок. Мужчина вышел на улицу и увидел дымящийся автомобиль, а также тело мужчины рядом. Пострадавший лишился кисти руки и был госпитализирован медиками в тяжелом состоянии.

Как оказалось позже, пострадавший по неизвестным причинам находился рядом с автомобилем во время детонации. К месту происшествия вышел владелец автомобиля, которому сообщили о случившемся. Он давал показания патрульным. Полицейские также отправились дежурить в больницу к госпитализированному, так как не установлено, почему транспортное средство взорвалось и что возле него глубокой ночью делал мужчина.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 3 апреля, в Одессе на улице Петрашевского произошел взрыв.